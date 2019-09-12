В Бобруйске откроют супермаркет «Санта». Будет много бесплатного мороженого

В Бобруйске 18 сентября в 16 часов откроют супермаркет «Санта». Магазин разместился в здании на проспекте Строителей, 27, а внутри, помимо привычных отделов, будет включать гастро-зону с грилем, рыбный уголок, пекарню и пиццерию. Первые покупатели получат 500 пачек бесплатного мороженого, а дети – еще и воздушные шары.

Магазин выполнен в современном европейском формате. Внутри организованы широкие проходы, простая навигация выше уровня глаз и светлый интерьер в скандинавском стиле. В декоре преобладают элементы «под дерево», подчеркивающие свежесть и чистоту. На фасаде здания появились панели небесного света и белая вывеска.

Площадь супермаркета превышает 550 «квадратов», а на полках собрано около 9000 наименований товаров. В магазине будут использовать мощное оборудование мировых брендов, чтобы лучше сохранить вкус и свежесть продуктов.

В магазине представят все привычные отделы, но с расширенным выбором молочных продуктов и мясных изделий. Покупателей также ожидают богатый выбор свежих овощей и фруктов – от слив и нектаринов до дынь и арбузов. Предусмотрен также рыбный уголок с дарами морей, выловленных у берегов Норвегии и Нидерландов. Магазин получит прямой доступ к морской рыбе и морепродуктам.

Кроме того, здесь будет большой отдел кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами, в том числе салатами и суши. Рядом на гриле будут готовить куриные ножки и крылья. Сдобу будут выпекать в собственной пекарне, а пиццу – готовить на месте по итальянским рецептам за 5,95 рубля.

На открытии будет небольшой праздник. Первых покупателей ожидают 500 пачек бесплатного мороженого, а детей – еще и воздушные шары. Посетителей будут развлекать ведущий, аниматоры и ростовые куклы панды и белого медведя, предусмотрены и традиционные конкурсы с подарками.

Супермаркет «Санта» в Бобруйске откроется 18 сентября в 16 часов на проспекте Строителей, 27.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.