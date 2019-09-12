Брест посетили мишленовские повара

Брест посетили именитые повара, в том числе шефы мишленовских ресторанов. Маститые кулинары специально приехали на производство «Савушкин продукт», где оценили вкус и качество греческого йогурта, свежий и твердых сыров и другой «молочки».

Из Франции приехали повар Бруно Динель, из Германии – Юлия Комп, а из Испании – Диего Прадо. От России были Иван и Сергей Березуцкие, а из Японии - Тошиюки Сакамото. В Бресте они посмотрели, как производят популярные молочные продукты из Беларуси. Наибольшее внимание уделили тем продуктам, которые чаще всего используются в ресторанах: греческому йогурту, свежим и твердым сырам и, казалось бы, не типичному для европейцев, но особенно заинтересовавшему обладательницу мишленовской звезды Юлию Комп классическому творогу.

«Когда нас спрашивают, что в Беларуси нужно попробовать обязательно, мы отвечаем – молочку. Она здесь просто замечательная. Направляясь на «Савушкин продукт», мы точно знали куда едем. Их молочные продукты очень популярны в России. Мы предполагали, что увидим здесь самое современное производство и не ошиблись. Но самое главное, что мы отметили: в этой компании скрупулезно подходят к созданию продуктов и уделяют внимание даже, казалось бы, незначительным мелочам», - поделились свои впечатлениями братья Березуцкие.

Интерес к брестским молочным продуктам неслучаен. Европейские шеф-повара во время слепых дегустаций уже не первый год признают их одними из лучших в мире. Это касается вкуса, внешнего вида и консистенции творога, сыров и йогуртов из Беларуси. Так, недавно они взяли гран-при на престижной премии-дегустации Superior Taste Award в Брюсселе.

После Бреста известные кулинары направились в Минск, где с 17 по 18 сентября проходит Форум шеф-поваров FORUM.CHEFS.BY. В нем принимают участие более 350 профессионалов ресторанного бизнеса из 9 стран – от Великобритании до Японии. В программе – 12 мастер-классов от именитых шефов и 25 семинаров.