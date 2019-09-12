В Беларуси утвердили порядок рейтинговой деятельности

Национальный банк Беларуси утвердил Положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности и Инструкцию о требованиях к методологии рейтингового агентства, порядке составления и представления в Нацбанк отчетности и иной информации. Об этом Телеграфу сообщили в регуляторе.

Соответствующие постановления от 12 августа № 324 и 325 опубликованы на Национальном правовом портале 17 сентября и вступают в силу с 1 января 2020 г.

Положение устанавливает требования к рейтинговому агентству для включения его в реестр, требования к органам управления и контрольному органу рейтингового агентства, участникам и работникам, раскрытию, сохранности и защите информации.

Так, рейтинговое агентство создается в форме хозяйственного общества и может совершать рейтинговые действия и оказывать услуги, связанные с кредитными рейтингами, и дополнительные услуги, кроме консультационных. Также запрещено совмещать рейтинговую деятельность в Беларуси с иными видами предпринимательства.

Инструкция устанавливает требования к методологии рейтингового агентства, порядок представления в Нацбанк и согласования методологии, вносимых в нее изменений, определяет порядок и сроки составления и представления отчетности и иной информации.

Рейтинговое агентство для своей деятельности может иметь одну или несколько методологий, которые утверждает методологический комитет. Отчетность составляется на основании данных, которые можно подтвердить документально.