Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 12:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 09. 2019

В Беларуси утвердили порядок рейтинговой деятельности

Национальный банк Беларуси Автор фото: Евгения Чайкина Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк Беларуси утвердил Положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности и Инструкцию о требованиях к методологии рейтингового агентства, порядке составления и представления в Нацбанк отчетности и иной информации. Об этом Телеграфу сообщили в регуляторе.

Соответствующие постановления от 12 августа № 324 и 325 опубликованы на Национальном правовом портале 17 сентября и вступают в силу с 1 января 2020 г.

Положение устанавливает требования к рейтинговому агентству для включения его в реестр, требования к органам управления и контрольному органу рейтингового агентства, участникам и работникам, раскрытию, сохранности и защите информации.

Так, рейтинговое агентство создается в форме хозяйственного общества и может совершать рейтинговые действия и оказывать услуги, связанные с кредитными рейтингами, и дополнительные услуги, кроме консультационных. Также запрещено совмещать рейтинговую деятельность в Беларуси с иными видами предпринимательства.

Инструкция устанавливает требования к методологии рейтингового агентства, порядок представления в Нацбанк и согласования методологии, вносимых в нее изменений, определяет порядок и сроки составления и представления отчетности и иной информации.

Рейтинговое агентство для своей деятельности может иметь одну или несколько методологий, которые утверждает методологический комитет. Отчетность составляется на основании данных, которые можно подтвердить документально.
Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.