Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 14:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 09. 2019

Лукашенко увеличил стипендии студентам Академии управления

Источник фото: "Минск-Новости"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 343 о деятельности Академии управления при президенте. Документ утверждает новую редакцию устава вуза, актуализирует его задачи и функции. Также предусмотрен ряд обновленных подходов к подготовке руководящих кадров, сообщили в Администрации главы государства.

Уточнены этапы формирования и виды образовательных программ госзаказа на обучение руководящих кадров и их резерва. Совершенствуется отбор кандидатур для обучения в Академии. В отношении наиболее способных слушателей будут предлагать использовать их управленческий потенциал в системе госорганов.

В целях повышения мотивации молодежи к обучению в Академии увеличен размер стипендий студентов. Предусмотрены меры для привлечения к работе лучших преподавателей и специалистов в сфере госуправления.
Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.