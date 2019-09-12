Лукашенко увеличил стипендии студентам Академии управления

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 343 о деятельности Академии управления при президенте. Документ утверждает новую редакцию устава вуза, актуализирует его задачи и функции. Также предусмотрен ряд обновленных подходов к подготовке руководящих кадров, сообщили в Администрации главы государства.

Уточнены этапы формирования и виды образовательных программ госзаказа на обучение руководящих кадров и их резерва. Совершенствуется отбор кандидатур для обучения в Академии. В отношении наиболее способных слушателей будут предлагать использовать их управленческий потенциал в системе госорганов.

В целях повышения мотивации молодежи к обучению в Академии увеличен размер стипендий студентов. Предусмотрены меры для привлечения к работе лучших преподавателей и специалистов в сфере госуправления.