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17. 09. 2019

В Минске прошел гольф-турнир «Месть гринкипера»

Один из самых необычных и творческих турниров по гольфу в этом сезоне – «Месть гринкипера» - прошел в гольф-клубе 14 сентября. Служба гринкипера подготовилась к нему очень основательно – участников ждало множество различных препятствий на лунках. Традиционно считается, что такой формат турнира дает возможность гринкиперу «отмстить» гольфистам за не заделанные питчмарекеры, дивоты и бункеры, за игру мячами для DrivingRange на поле, и за то, что игроки мешают сотрудникам гринкиперской службы ухаживать за полями или косить грины.

Всего в турнире принял участие 31 гольфист: 25 джентльменов и 5 леди. Им пришлось столкнуться с такими препятствиями как разбросанные грабли и разбросанные мячи для Driving Range, внезапно включающийся полив и 200 вилочек на грине на одной из лунок. Они стартовали с тракторного прицепа, начинали играть лунку, сидя на стуле, и даже делали удар на грине ногой вместо паттера.

Руководитель гольф-клуба Лидия Коткина в роли заблудившегося гольфиста-грибника в хаотичном порядке появлялась время от времени на лунках и бесцеремонно включалась в игровой процесс. Надо отметить, это слегка обескураживало гольфистов, но делало игру еще более непредсказуемой. Самого пострадавшего гольфиста она также после отметила в своей номинации.

Турнир «Месть гринкипера» вызвал самые положительные эмоции у всех участников без исключения. Поэтому предполагается сделать их проведение в Гольф-клубе Минск традиционным и проводить такие соревнования один раз в сезон.

Результаты турнира «Месть гринкипера»

BESTGROSS –  Ярук Андрей

Группа 0-24 Stableford

1 место –  Реутская Наталья     

2 место –   Ярук Андрей                      

3 место –   Richard Pyo                   

Группа 24,1 - 36 Stableford

1 место –  Артемьев Михаил    

2 место –  Шпаркович Павел    

3 место –   Макаед Олег             

 

Longest Drive 5 лунка -  Максимчик Александр

Сlosest to the pin 7 лунка – Макаед Олег

Спецноминация от гинкипера Longest Drive 18 лунка – Вяткин Иван

Приз от заблудившегося грибника – Реутская Наталья.

 
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