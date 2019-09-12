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17. 09. 2019

Избившие белоруса российские футболисты вышли на свободу

Кокорин и Мамаев в суде

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули колонию, в которой находились с 4 июля.

Как сообщал Телеграф, 8 октября 2018 года в Москве Александр Кокорин с братом и другим футболистом Павлом Мамаевым избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.

9 мая 2019 года суд осудил Кокорина на 1,5 года колонии общего режима, Мамаева — на один год и пять месяцев.

По материалам РИА «Новости»
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