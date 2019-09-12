Уже в эту пятницу определят финалиста детского "Евровидения" от Беларуси

До финала Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019» осталось совсем немного. Уже в эту пятницу, 20 сентября, в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» будет определен счастливчик, который представит нашу страну на престижном музыкальном форуме в Гливице.

По традиции победитель получит специальную награду – стилизованное «евровизионное» сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом «Неман». Оно весит около 3 кг, располагается на специальной хрустальной подставке с лазерной гравировкой и состоит из отдельных частей цветного стекла, которые выдуваются мастерами завода. К слову, «евровизионное» сердце создается вручную.

Призы и подарки для победителя и финалистов, среди которых – дипломы, сладости с изображением логотипа международного детского конкурса песни «Евровидение-2019» и подарочные сертификаты – подготовили и другие спонсоры проекта.

Сегодня в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании началась работа по монтажу оборудования и сцены. 19 сентября в «шестисотке» состоятся индивидуальные репетиции финалистов. Генеральный прогон шоу в режиме прямого эфира пройдет в пятницу днем.

Финальный гала-концерт на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by начнется 20 сентября в 22.00.

Пока же участники финала продолжают усиленно готовиться к зачетному рывку. Напомним, на финишную прямую музыкальной схватки вышли 10 конкурсантов, которые выступят в следующем порядке: 1. Елизавета Мисникова, 2. Анастасия Жабко, 3. Мария Жилина, 4. Ксения Галецкая, 5. Группа «Мonkey Tops», 6. София Хролович, 7. София Рустамова, 8. Группа «Зефир», 9. Арина Пехтерева, 10. Мария Ермакова.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.