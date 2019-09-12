В Минске организуют городской кросс в честь Дня Матери

Беговое движение в Минске набирает обороты.12 октября в честь Дня Матери состоится городской кросс “Бегу за маму”. Около 1 000 любителей бега соберутся на Цнянском водохранилище, чтобы проверить свои силы, встретиться с единомышленниками, получить заряд бодрости, а главное — вспомнить любовь и заботу самого дорогого человека и посвятить ему свои километры.

Для участников организаторы подготовили шесть дистанций на выбор. Для детей до 8 лет предусмотрена трасса на 500 м. Для тех, кто хочет участвовать в городском кроссе, но боится длинных дистанций, есть комфортные расстояния — 1,5 км и 3 км. Опытным спортсменам предлагают пробежать 5 км, 10 км или 15 км с возможностью получения точного результата при помощи электронного хронометража. Также в массовом забеге можно участвовать с коляской, скандинавскими палками и собаками.

Стартовый свисток для участников прозвучит в 10 часов. Всем финишерам организаторы подарят медаль и открытки, которые можно будет подписать и отправить маме.

«Это не просто большой спортивный праздник и возможность преодолеть себя и стать сильнее. Это повод вспомнить о любимых и родных, сделать их чуточку счастливей, провести время с семьей и друзьями. Этот забег мы посвятили Дню Матери, чтобы еще раз поблагодарить того, кто подарил нам жизнь, окружил любовью, заботой и помог стать такими, какие мы есть сейчас», — рассказывает один из организаторов забега Татьяна Терехова. К слову, создатели городского кросса — опытные бегуны и фанаты своего дела, они также поздравят своих мам вместе со всеми участниками забега и посвятят им свои километры.

Регистрация на городской кросс «Бегу за маму», который пройдет в субботу 12 октября, уже открыта. Узнать еще больше информации и записаться можно на сайте проекта.