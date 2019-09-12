Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 7,1%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – июле 2019 года выросли на 7,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.
Среди доходов оплата труда занимает 64,2%.
На доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, приходится 7,7%, на пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
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