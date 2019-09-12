«Савушкин продукт» выпустил питьевой йогурт «СуперКид» для детей

В сентябре «Савушкин продукт» начал производство питьевого йогурта для детей. Новинка будет выпускаться только из натуральных ингредиентов под маркой «СуперКид» в двух вкусах – клубника с ванилью и банан с яблоком. Питьевые молочные десерты уже поступили на полки магазинов в Минске и регионах.

Питьевой йогурт получают из натурального коровьего молока, фруктового пюре, сока и закваски. При разработке питьевого йогурта «СуперКид» специалисты компании сделали акцент на абсолютно «чистую этикетку»: в составе нет искусственных красителей и ароматизаторов.

Для большей пользы питьевой йогурт «СуперКид» обогащен кальцием и витамином D. Так, кальций участвует в работе нервной системы, процессах минерализации зубов и костей, а также отвечает за сокращение мышц. Польза витамина D особенно велика в период формирования костной ткани и активного роста. В сочетании с другими витаминами витамин D положительно влияет на укрепление иммунной системы организма.

Как отмечают эксперты молочного рынка: «Питьевые йогурты в прошлом году стали самым быстрорастущим сегментом в молочных десертах на рынке Беларуси, показав прирост в 18%. Спрос на них продолжает расти и сегодня. Согласно проводимых опросов и маркетинговых исследований бренд «СуперКид» пользуется доверием детей и их родителей. Так что у новинки есть все шансы на успешное развитие».

Питьевой йогурт выпускают в бутылках объемом 90 гр., форма которых адаптирована под детскую ладонь. На упаковке изображен супергерой-бурундук СуперКид – фирменный персонаж торговой марки. Новинка предназначена для детей от трех лет и представлена во всех торговых сетях страны.