Усы Купалы, прогулки по закулисью и теплые пледы – в Минске пройдет театральный пикник

Первый в Беларуси театральный пикник пройдет 21 сентября. Его организует Купаловский театр, чтобы отметить начало 100-го сезона в большой компании гостей. Программа начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Гости смогут угоститься в street-буфете, сделать себе усы как у молодого Купалы, прогуляться по театральному закулисью, получить приглашения на закрытые показы спектаклей и даже шанс выйти на сцену Купаловского. На пикник приглашаются все желающие. Вход свободный, желательно захватить плед.

Открывая 100-й творческий сезон, Купаловский театр выходит за пределы театрального зала. Большой праздник начнется на главной сцене и продолжится на всем пространстве Александровского сквера. На целый выходной день центр Минска погрузится в театральную атмосферу. По скверу будут гулять персонажи спектаклей в оригинальных костюмах, можно будет делать фотографии с ними, а также с настоящими театральными декорациями и реквизитом спектаклей.

На пикник организаторы предлагают приходить с пледами, чтобы было тепло и атмосферно. Приятный бонус: владелец самого большого пледа получит приглашение на закрытые показы всех премьер в течение сезона. Для тех, кто нагуляет аппетит, на пикнике будет работать street-буфет, где столичные кафе и рестораны представят театральные сеты. Десерт с клюквенным морсом «Людзі на балоце», сэндвич с черным чаем «Чорная панна Нясвіжа», зеленый чай с канапе «ЧайКа», штрудель с безалкогольным глинтвейном «Ноч на Каляды» – далеко не полный перечень угощений уличного буфета.

На сцене сквера выступит уникальный Купаловский оркестр и современные музыканты. Как говорится, талантливые люди талантливы во всем – многие из купаловцев профессионально занимаются музыкой. Например, одна из групп, которая выступит на пикнике, ili-ili – это проект актеров Дмитрия Есеневича, Михаила Зуя и музыканта театрального оркестра Эрика Орлова-Шимкуса. Кроме них, в музыкальной программе примут участие Егор Забелов, Светлана Бень, группа «Кассиопея» и другие.

21 сентября впервые постановку Купаловского можно будет посмотреть на улице: в сквере состоится прямая трансляция спектакля «Радзіва Прудок», поставленного по нашумевшей книге Андрея Горвата. Во время пикника гости смогут попасть за кулисы театра и даже почувствовать себя настоящими актерами, но условия этих возможностей, как и подробную программу мероприятия, организаторы раскроют ближе к празднику.