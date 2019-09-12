Спустя 11 лет в Беларусь вернется посол США

Беларусь и США восстановят уровень диппредставительства на уровне послов, которые были отозваны еще в 2008 году. Об этом 17 сентября на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

Он отметил, что восстановление послов стало возможным благодаря тем шагам, которые сделала Беларусь, и новому видению властей страны, что проявляется в большем разнообразии «как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром». Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будут делать все для дальнейшего развития отношений с Соединенными Штатами Америки.