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17. 09. 2019

Спустя 11 лет в Беларусь вернется посол США

Источник фото: Президент Беларуси

Беларусь и США восстановят уровень диппредставительства на уровне послов, которые были отозваны еще в 2008 году. Об этом 17 сентября на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

Он отметил, что восстановление послов стало возможным благодаря тем шагам, которые сделала Беларусь, и новому видению властей страны, что проявляется в большем разнообразии «как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром». Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будут делать все для дальнейшего развития отношений с Соединенными Штатами Америки.
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