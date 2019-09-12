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18. 09. 2019

В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Днем 18 сентября (среда) местами по юго-западной половине Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха в пределах от +9°С до +15°С. В Минске: кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +7.. +9°С, днем +11.. +13°С, вечером +7.. +9°С.

19-20 сентября погоду будут определять холодные неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается:

19 сентября облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +8..+15°С.

20 сентября облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, утром и днем в отдельных районах по западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, на почве местами возможны слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная днем +6..+13°С.
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