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18. 09. 2019

ГПК заявляет о высоком риске завоза оружия из Украины

За весь 2018 год белорусские пограничники изъяли из незаконного оборота и при перемещении через границу более 170 единиц различного оружия. Почти 80 единиц выявлено на украинском направлении. За 8 месяцев 2019 года изъято из незаконного оборота и при перемещении через границу на этом направлении более 60 единиц оружия.

Таким образом, риски перемещения оружия через границу с Украиной сохраняются на достаточно высоком уровне, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Всего с 2014 года из незаконного оборота и при перемещении через границу с Украиной изъято более 500 единиц различного оружия.
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