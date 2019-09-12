ГПК заявляет о высоком риске завоза оружия из Украины

За весь 2018 год белорусские пограничники изъяли из незаконного оборота и при перемещении через границу более 170 единиц различного оружия. Почти 80 единиц выявлено на украинском направлении. За 8 месяцев 2019 года изъято из незаконного оборота и при перемещении через границу на этом направлении более 60 единиц оружия.

Таким образом, риски перемещения оружия через границу с Украиной сохраняются на достаточно высоком уровне, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. Всего с 2014 года из незаконного оборота и при перемещении через границу с Украиной изъято более 500 единиц различного оружия. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby