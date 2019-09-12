ТОП 9 задержаний Гродненской региональной таможни

Официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк поделилась с Телеграфом необычным топом задержаний на таможне.

Медали и монеты, представляющие культурную ценность

Культурные ценности пытались вывезти через пункт пропуска «Бенякони»: 6 монет Германской империи, выпущенные в начале XX века, самая старшая из которых - 1901 г.в., две медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», 1941-1945 и медаль «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР» созданные более 50-ти лет назад.

Семь книг по искусству и живописи начала XX века

Труды по искусству и живописи, изданные в Санкт-Петербурге в 1903, 1913-1916 гг., стоимостью порядка семи тыс. долларов США, пытались вывезти через пункт пропуска «Каменный Лог». Трехтомник «История искусства всех времен и народов» принадлежит перу германского искусствоведа Карла Вермана, четыре тома «Истории живописи всех времен и народов» - перу русского художника и историка Александра Бенуа, - представляют культурную ценность.

63 кг наркотического средства гашиша

Крупная партия наркотика была спрятана в специально оборудованном под сидениями транспортного средства "KIA SORENTO" тайнике. Россиянин, перемещавший гашиш, въезжал из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» по «зеленому» коридору.

Японские внедорожники перемещались в тайнике, изготовленном из автомобильных запчастей б/у

Два японских внедорожника были сокрыты в грузовом отсеке транспортного средства, следовавшего из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». Полуприцеп был оборудован фальшстенками, по всему периметру которых размещались заявленные автомобильные запчасти. Внутри сооруженного подобным образом тайника находились два легковых автомобиля TOYOTA RAV4 2018 г.в. и LEXUS GX F 2015 г.в. Стоимость авто составила 150 тыс. рублей.

Разыскиваемые Интерполом кроссоверы сегмента «люкс» общей стоимостью более 260 тыс. рублей

Автомобили BMW X5 2018 г.в. и Land Rover Sport 2014 года задержаны таможенниками в пункте пропуска «Котловка», через который граждане Российской Федерации следовали из Литвы. Идентификационный номера транспортных средств видоизменены путем нанесения вторичных номеров. В результате проверочных мероприятий установлено, что авто числятся в розыске по базе данных Интерпола.

Кортик Военно-морского флота СССР и сабли Златоустовской оружейной фабрики начала XX века

В пункте пропуска «Брузги» в багаже обнаружены кортик и сабли начала XX века, относящиеся к категории холодного оружия без разрешительных документов: в легковом автомобиле Ford в комплекте с ножнами находились две б/у сабли с длиной лезвия 80 см, 1910 года изготовления, на рукояти которых присутствует клеймо Златоустовской оружейной фабрики.

В автомобиле Mercedes также в комплекте с ножнами обнаружен б/у кортик Военно-морского флота СССР 1986 года изготовления с длиной лезвия 21,3 см, рукоятка которого инкрустирована деревянными вставками.

Составные части к огнестрельному оружию

40-летний безработный гражданин Литвы пытался переместить через пункт пропуска «Бенякони» в полостях автомобиля, а также в спинках передних сидений: составные части к огнестрельному оружию - пистолету «Glock», составные части к массогабаритной модели автомата Калашникова, газовому пистолету PERFECTA и два магазина к пистолету системы Токарева.

8.Огнестрельное оружие и партия антиквариата

Картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамках, русская казачья шашка 1927 г.в., штык четырехгранный, а также двуствольный пистолет выявлены в пункте пропуска «Брузги».

Пистолет двуствольный дульнозарядный с кремневым замком калибра 14,8/14,9 мм не только признан огнестрельным оружием, но и представляет особую ценность: изготовлен в последнюю четверть XVIII века в Северной Германии или Голландии.

Крупные камни необработанного янтаря весом от 300 до 500 гр.

Пять крупных камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 гр., гражданин России пытался вывезти через пункт пропуска «Котловка» в карманах пиджака и джинсов под видом сувенирных изделий.