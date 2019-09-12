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18. 09. 2019

В Добрушском районе фура вылетела с трассы из-за косули

В Добрушском районе большегруз въехал в мелиоративный канал. Об этом соообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла на трассе М10 Гомель-Кобрин ночью 12 сентября.

Водитель ехал со стороны России и экстренно затормозил, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу косулю. В итоге грузовик вынесло с дороги.

Для вытягивания большегруза сотрудники ГАИ задействовали два трактора. Однако когда это не удалось, они вызвали погрузчик, который разгрузил полуприцеп фуры. После этого автомобиль удалось вернуть на трассу.
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