В Беларуси разрешат рекламу в детских фильмах и перадачах

В Беларуси готовятся поправки в законы по вопросам рекламы. Об этом рассказал зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

По его словам, после принятия поправок в общественном транспорте запретят звуковую рекламу, от рекламных листовок в почтовых ящиках можно будет отказаться, а звонить и предлагать товары и услуги можно будет только с письменного согласия абонентов, передает БелТА.

Также может быть снят запрет на указание скидок в рекламе лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники, БАД. Это должно увеличить доступность таких товаров. При этом сохранен запрет на указание в рекламе форм материального поощрения при покурке лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники и БАД.

Кроме того, планируется отменить запрет на показ с 07:00 до 22:00 информации о наименовании организатора азартных игр, рекламы букмекерской игры, игры тотализатора, которая размещается в месте проведения транслируемого спортивного мероприятия. Но запрет на показ рекламных видеороликов сохраняется. Предлагается разрешить рекламу букмекерской игры, тотализатора в организациях физкультуры и спорта (кроме специализированных учебных учреждений), а также на форме, экипировке, спортивном инвентаре.

В рекламе объекта недвижимости обяжут указывать наименование, УНП риелторской организации, номер договора на оказание риелторских услуг, реквизиты лицензии (кроме государственной риелторской организации).

Что касается рекламы о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси, то в ней будут только те сведения, которые которые содержатся в договоре о трудоустройстве.

Кроме того, планируется запретить использование транспорта, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения, распространения рекламы на улицах, дорогах и в других общественных местах. А запрет на трансляцию рекламы в детских передачах предлагается отменить, изменив порядок ее показа в образовательных программах и художественных фильмах.