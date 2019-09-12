ЕС выделит на региональное развитие Беларуси 18 млн евро

Глава отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларуси Беренд де Гроот во время встречи 18 сентября с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александра Попкова рассказал о новой программе ЕС для Беларуси в области регионального развития и поддержки местных инициатив.

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Документ включает обучение местных органов власти и самоуправления новым практикам экономического развития, в том числе формированию стратегий регионального развития; определение «точек роста» в регионах и финансирование проектов по их развитию. Программу объемом в 18 млн евро планируется запустить в 2020 году для Гомельской, Могилевской и Витебской областей, сообщили в Совете Республики.

«Пришло время, выходить на более высокий уровень взаимодействия в сфере экономического развития», — заявил Беренд де Гроот.

В свою очередь Александр Попков предложил при подготовке программ ЕС координировать действия для обеспечения эффективного освоения грантов.