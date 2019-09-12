Лента RSS
Подписаться на ленту
18 сентября 2019, среда, 14:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 09. 2019

ЕС выделит на региональное развитие Беларуси 18 млн евро

Глава отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларуси Беренд де Гроот во время встречи 18 сентября с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александра Попкова рассказал о новой программе ЕС для Беларуси в области регионального развития и поддержки местных инициатив.

смотрите также Спустя 11 лет в Беларусь вернется посол США

Документ включает обучение местных органов власти и самоуправления новым практикам экономического развития, в том числе формированию стратегий регионального развития; определение «точек роста»  в регионах и финансирование проектов по их развитию. Программу объемом в 18 млн евро планируется запустить в 2020 году для Гомельской, Могилевской и Витебской областей, сообщили в Совете Республики.

«Пришло время, выходить на более высокий уровень взаимодействия в сфере экономического развития», — заявил Беренд де Гроот.

В свою очередь Александр Попков предложил при подготовке программ ЕС координировать действия для обеспечения эффективного освоения грантов.
Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.