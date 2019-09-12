Беларусь и Швеция обсуждают открытие IKEA в Беларуси

IKEA в 2021 году нарастит поставки белорусских товаров до 300 млн евро. Об этом сообщил 18 сентября первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в ходе белорусско-шведской бизнес-встречи в Минске. В 2018 году этот показатель равнялся 130 млн евро.

В свою очередь посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик рассказал, что количество белорусских поставщиков для IKEA увеличилось до 12. Из них 4 являются государственными, 8 - частными. Дмитрий Мирончик отметил, что в числе белорусских поставок для IKEA не только мебель, но и другие товары, в том числе настенные часы, передает БелТА.

Что касается возможности открытия в Беларуси магазина IKEA, то, по словам посла, этот вопрос обсуждается, но решение может принять только сама компания.