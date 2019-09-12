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18. 09. 2019

«Моя игра, мои правила». Женский турнир по баскетболу 3Х3 пройдет в Минске 21 сентября

Организаторами соревнований стали Белорусская федерация баскетбола и компания «Спорт-формат».

На данный момент своё участие в турнире подтвердили 10 женских коллективов, с составами которых можно ознакомиться по ссылке:

https://play.fiba3x3.com/events/4308e481-9154-429c-bdf2-acd051291044/teams

Игры пройдут 21 сентября в спорткомплексе РГУОР (г.Минск, ул.Филимонова, 51/1) с 10:00 до 14:00.

Вход – свободный.

БФБ и компания «Спорт-формат» также организуют прямые трансляции матчей.

ЖЕНСКИЙ КУБОК БЕЛАРУСИ-2019 ПРОЙДЁТ В МИНСКЕ 21-22 СЕНТЯБРЯ

«Цмокі-Мінск», «Олимпия», «Горизонт» и «Гомельские Рыси» поборются за первый трофей нового сезона.

РАСПИСАНИЕ XXIII КУБКА БЕЛАРУСИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

21 сентября 2019г., полуфиналы

15.30 «Олимпия» - «Гомельские Рыси»

17.15 Церемония открытия

18.00 «Горизонт» - «Цмокi-Мiнск»

22 сентября 2019г.

12.30 матч за 3-е место

14.45 Финал

16.30 Церемония награждения

Матчи турнира пройдут на паркете спорткомплекса Республиканского государственного училища олимпийского резерва (г.Минск, ул.Филимонова, 55/1).

Вход – свободный.

БФБ организует прямые трансляции всех игр в сети интернет.

Напомним, фаворитками прошлогоднего Кубка страны стали представительницы «Цмокі-Мінск», в финале взявшие верх над гродненской «Олимпией». Бронза турнира досталась «Горизонту». На четвертой строчке расположились «Гомельские Рыси».
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