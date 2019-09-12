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18. 09. 2019

Белорусские власти отказываются публиковать документы об интеграции с Россией

Источник фото: tut.by

Власти Беларуси отказываются обнародовать программу действий по интеграции с Россией, которую парафировали 6 сентября премьер-министры двух стран. Об этом говорится в ответе министра экономики Дмитрия Крутого на запрос на запрос депутата Палаты представителей Елены Анисим, который та опубликовала в Facebook.

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Министр отметил, что документ пока имеет статус рабочего, поскольку должен быть утвержден президентами в декабре 2019 года, вместе с пакетом соответствующих дорожных карт, в которых «будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами».

«Публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров», - заявил Дмитрий Крутой.

По его словам, публикация также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования искаженных представлений относительно интеграции. При этом министр уверяет, что документы не создают угроз для суверенитета и независимости Беларуси.
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