Зина из «Аливарии» 20 сентября проверит ваш ментальный возраст в 5 ТЦ Минска

Хотите увидеть знаменитую продавщицу Зину вживую? 20 сентября, в эту пятницу, у вас будет такая возможность! Зина подготовила для вас каверзные вопросы, по которым сможет наверняка определить ваш ментальный возраст. А кроме этого, вы окунётесь в мир хорошо знакомых вам вещей. Вспоминайте, во что играли, что смотрели, какую музыку слушали в 1990-х. Приходите проверить себя!

Участие в этом ретро-мероприятии не только развлечет вас и поможет хорошо провести время. Тем самым вы вместе с компанией «Аливария» внесете свой вклад в понимание важности потреблять алкоголь осознанно. Ведь Всемирный день ответственного потребления пива (Global Beer Responsibility Day, GBRD) посвящен именно этому.

Несовершеннолетние не должны покупать и употреблять алкоголь. Они должны занимать себя веселыми и интересными вещами, чтобы у них оставались приятные воспоминания о детстве, связанные с игрушками, развлечениями и беззаботностью. Зина и «Аливария» считают так же, поэтому и проводят культурологический тест, чтобы привлечь больше внимания к острой и важной проблеме.

Встретить Зину и пройти тест на ментальный возраст можно будет 20 сентября с 16:00 до 21:00. Выберите из списка ближайший к вам торговый центр. Найдите там промоутера ”Аливария”, который даст подсказку как встретиться с колоритной продавщицей из прошлого, и ответьте на ее каверзные вопросы. Тем, кто успешно докажет, что ему уже есть 18 и он может вечером выпить бутылочку-другую пива, наша продавщица подарит скидку на поездку на такси, ведь за руль можно садиться только трезвым.

Таким образом каждый из вас сможет поддержать идею ответственного потребления пива и показать свою сознательность по отношению к запрету на употребление алкоголя до 18 лет.

Всемирный день ответственного потребления пива – это международная инициатива крупнейших пивоваренных компаний, которую отмечают ежегодно в 62 странах в середине сентября. Эта масштабная акция призвана привлечь внимание к культуре потребления. С 2015 года к акции присоединилась Беларусь, где культуру ответственного потребления пива помогает формировать пивоваренная компания «Аливария» совместно с сетью магазинов «Соседи».