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18. 09. 2019

#Hack4history: Белорусских историков приглашают на первый международный исторический хакатон

18-20 октября в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау (IBB Минск) впервые пройдет международный исторический хакатон #Hack4history.

Первый международный исторический хакатон будет посвящен современным технологиям и IT-решениям в историческом образовании, популяризации мест памяти и музеев для молодежи о Второй мировой войне В #Hack4history примут участие команды из четырех стран: Беларуси, Украины, России и Германии.

Принять участие в хакатоне приглашают команды (от 2-х до 4-х человек) историков, преподавателей, музейных работников, представителей профильных НКО. В команды могут входить представители IT-сектора: программисты, дизайнеры, проектные менеджеры. Главное условие – команда должна предложить идею по популяризации культуры памяти о Второй мировой войне с помощью современных технологий: прототипы сайтов, мобильных приложений, мультимедийных проектов, игр и др.

В течение двух дней участников #Hack4history будут консультировать эксперты в области дизайна, PR-менеджмента и программирования. Совместно со специалистами командам предстоит разработать прототипы образовательных IT-проектов  на тему Второй мировой войны и представить их жюри.

Три лучших проекта получат финансирование на доработку концепций до полноценных продуктов – по 3.000 евро на экспертную поддержку. С октября 2 по март победители будут работать с экспертами, а готовые проекты представят на Форуме в Минске в марте 2020 года.

Для участия в хакатоне командам необходимо заполнить заявку до 1 октября 2019 года.  Подробности и регистрация - http://project1636223.tilda.ws/.

Организаторами Хакатона выступают Международный образовательный центр в Дортмунде (IBB Dortmund), Минский международный образовательный центр им. Й. Рау (IBB Минск) совместно с партнерами и при финансовой поддержке МИД Германии.

 
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