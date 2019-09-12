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18. 09. 2019

В Москве полицейские устроили перестрелку в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро Рязанский проспект.

Как сообщает столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

Источник: korrespondent.net
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