В Бобруйске с огромным ажиотажем открылся супермаркет «Санта»

Под тысячу человек собрало открытие супермаркета «Санта» в Бобруйске. В магазине на проспекте Строителей, 27 вместе с привычными отделами продумана гастро-зона с грилем, рыбный уголок, пекарня и пиццерия. Покупателям на открытии раздавали бесплатное мороженое, а детям – еще и воздушные шары.

Магазин выполнен в модном сейчас концепте. Внутри комфортная обстановка: много свободного пространства, понятные указатели и светлый интерьер в скандинавском стиле. В декоре доминируют элементы «под дерево», которые подчеркивают свежесть и чистоту. На фасаде посетителей встречают панели небесного света и белая вывеска.

На площади в 550 кв.м. собрано около 10 000 наименований товаров. Чтобы они оставались свежими, используется мощное оборудование международных производителей.

В магазине можно найти все привычные отделы, причем особенно большим оказался выбор молочных и мясных продуктов. Еще здесь много свежих овощей и фруктов. В частности, покупатели охотно разбирали дыни за 1,39 рубля и красный виноград дешевле 3 рублей. Важным отличием магазина также стал рыбный уголок с морепродуктами из вод Норвегии и Нидерландов.

Большое внимание привлек отдел кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами. В частности, здесь можно взять основные виды салатов и японские суши. На гриле в это время жарятся куриные ножки и крылья. В пекарне выпекают сдобу из собственного теста, на месте также готовят пиццу по итальянским рецептам за 5,95 рубля – к ней, кстати, вела нехилая очередь.

Открытие было праздничным, собрав под тысячу человек. Первым покупателям раздавали мороженое. На улице создавали настроение ведущий, аниматоры и ростовые куклы панды и белого медведя.

Супермаркет «Санта» работает с 8 до 22 часов. Покупателей обслуживают 6 касс.

«Открытие супермаркета в Бобруйске вызвало заметный ажиотаж, что лишь демонстрирует интерес к торговой сети. Жители города будут одними из первых получать рыбные новинки, свежие фрукты и овощи. Мы также делаем ставку на формат Food-to-Go, то есть в магазине всегда будут полуфабрикаты, салаты, суши, блюда на гриле, выпечка и итальянская пицца», – отмечают в сети «Санта».

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.