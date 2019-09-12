Лукашенко восстановил учительницу, которая угрожала матом ученику - видео

С 19 сентября на работе восстановлена учительница младших классов гомельской средней школы № 15 Людмила Четверткова, которую уволили 13 сентября за то, что она грозилась ударить ученика четвертого класса и нецензурно выражалась в его адрес. Она будет вести уроки в своем 2 «В» классе.

С 19 сентября на работе восстановлена учительница младших классов гомельской средней школы № 15 Людмила Четверткова, которую уволили 13 сентября за то, что она грозилась ударить ученика четвертого класса и нецензурно выражалась в его адрес. Она будет вести уроки в своем 2 «В» классе.

«Было поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, приказ, если хотите, в восстановлении в работе учителя начальных классов 15 школы», — заявил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, сообщают «Сильные новости» .

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт назвала увольнение учительницы ярким примером вседозволенности учеников и безразличного подхода местных руководителей к судьбе специалиста с 35-летним стажем, передает «Комсомольская правда».

По ее словам, также президент вынес строгие предупреждения премьер-министру, главе Администрации и ответственному за образование вице-премьеру. Министр получил предупреждение о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены должностным лицам облисполкома и горисполкома. Также уволены ряд чиновников горисполкома, районной администрации и директор школы, где работала учительница.

Скандал в гомельской школе начался после того, как было опубликовано видео, на котором учительница угрожала школьнику, держа в руках парту и говоря: «Я пойду в тюрьму, но тебе п***** будет».