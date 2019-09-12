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19. 09. 2019

В субботу в Беларуси ожидаются заморозки до -3

В четверг, 19 сентября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +9..+15°C. В Минске пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +7..+9°C, днем +11..+13°C, вечером +6..+8°C.

20 сентября погоду будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +6..+13°С.

21 сентября погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по северо-восточной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью в основном без осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0..-3°С, максимальная днем от +7°С по северо-востоку республики до +17°С по юго-западу.
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