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19. 09. 2019

В Бобруйске в постели едва не сгорел пенсионер

Источник фото: МЧС

Ночью 19 сентября на пожаре на улице Карла Маркса в Бобруйске пострадал человек. Загорание произошло в одной из квартир одноэтажного дома, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

О пожаре в МЧС сообщила пожарная автоматика в кафе, которое находится в этом же доме. До приезда спасателей хозяин-пенсионер пытался сам справиться с огнем, но получил ожоги 1-3 степени.

Пожар потушили спасатели. Огнем повреждены постельные принадлежности в квартире.
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