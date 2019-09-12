Беларусь и Уругвай готовятся отменить визы

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с Уругваем о взаимной отмене виз. Соответствующий указ он подписал 18 сентября.

На переговоры по проекту соглашения и его подписание уполномочен МИД, сообщили в Администрации главы государства.

Дипломатические отношения между Беларусью и Уругваем были установлены 7 июля 1992 года. С 2001 года в Беларуси действует почетное консульство Уругвая. Почетное консульство Беларуси в Уругвае открыто в 2014 году.

Взаимные визиты на высшем уровне не проводились. Эпизодические межгосударственные контакты осуществляются преимущественно в рамках международных организаций.