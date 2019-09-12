Суды смогут получать данные о владельцах доменов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября подписал указ № 350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет". Документ уточняет полномочия ОАЦ по реагированию на кибератаки и позволяет госорганам, судам и нотариусам получать от ОАЦ сведения о персональных данных владельцев доменов.
Также закрепляется направление денег, вырученных на аукционе от продажи доменов, на благотворительные счета детдомов.
Министерство связи и информатизации получило право осуществлять функции заказчика и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента интернета в информационной системе ЕАЭС.
Упрощается согласование оптоволоконных линий связи, ужесточаются требования к поставщику интернет-услуг для повышения защищенности госорганов при использовании сети.
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