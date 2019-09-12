Минчанин за счет иностранцев покупал и продавал бензин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения с помощью компьютерной техники. По делу задержан 24-летний минчанин, который несколько месяцев назад за криптовалюту приобрел в одном из интернет-магазинов реквизиты банковских карт, выпущенных в США, Бельгии, Израиля, Великобритании и других государствах.

Согласно СК, молодой человек стал продавать топливо. При этом пока владельцы карт не подозревали, что с их счетов похищают деньги, фигурант, используя мобильные приложения АЗС, вносил данные карт иностранцев и покупал топливо, которое затем продавал белорусам. С июня по август он похитил более 24 тыс. рублей и пытался похитить еще более 30 тыс. рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 УК. Он освобожден под залог. Вину признал полностью.

Также, в отношении него 13 сентября возбудили еще одно уголовное дело за то, что он подобным способом похитил с карт-счетов иностранцев более 60 тыс. рублей.

Наложен арест на имущество стоимостью более 45 тыс. рублей.