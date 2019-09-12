Банки в Беларуси начали кредитовать бизнес за 2 часа

Белорусским предпринимателям предложили взять кредит на развитие бизнеса всего за 2 часа. БПС-Сбербанк сократил время принятия решения до рекордного минимума. В сверхбыстром режиме можно получить кредит на сумму до $180 тысяч. Предложение доступно для бизнеса с ежегодной выручкой до $2 млн.

В ускоренном формате доступен кредит на сумму до $180 тысяч, который выдается под поручительство собственника бизнеса. Заемными средствами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица из числа малого бизнеса, причем как действующие, так и новые клиенты банка.

Проект реализован благодаря банковским инновациям. В частности, специалисты банка автоматизировали три процесса: верификацию участников, принятие решения по сделке и формирование кредитной документации. Кроме того, в БПС-Сбербанке создали единое рабочее место для всех заинтересованных служб и внедрили новую скоринговую модель на основе Big Data. Это позволило радикально сократить сроки и существенно увеличить процент положительных решений по кредитным заявкам.

«Новый алгоритм кредитования значительно сокращает и упрощает процесс одобрения заявок. Это особенно важно для современного бизнеса, который сам живет на высоких скоростях и ожидает этого от других. Теперь достаточно 2 часов, чтобы банк рассмотрел заявку и предоставил кредит. Все работает максимально быстро и просто», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.