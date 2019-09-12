Телевизор LG OLED выводит игровой процесс на новый уровень

Компания LG Electronics объединила усилия с NVIDIA, чтобы воплотить мечты геймеров, добавив поддержку NVIDIA G-SYNC Compatibility к своим великолепным моделям OLED телевизоров 2019 г. (модели 65/55E9 и 77/65/55C9). Новейшие телевизоры LG OLED TV предлагают потрясающие скорость и цветопередачу, их превосходная производительность и качество изображения были подтверждены тестами NVIDIA G-SYNC Compatible с гарантией плавного и захватывающего игрового процесса без мерцания, разрывов или зависания.

Благодаря исключительному качеству изображения, незначительной задержке ввода и сверхбыстрому времени отклика телевизоры LG OLED уже заработали репутацию оптимизаторов игровых возможностей. Добавление совместимости с NVIDIA G-SYNC поднимает планку выше, гарантируя еще более захватывающие компьютерные игры на большом экране на ведущих в отрасли моделях 4K OLED, доступных в диагоналях от 55 до 77 дюймов.

Технология LG OLED с самоизлучающими панелями позволяет пользователям глубже погрузиться в бурное действие любимых игр, используя точность управления отдельными пикселями для получения невероятно реалистичных изображений. Наряду с бесконечным контрастом и высокой точностью цветопередачи, данные телевизоры обеспечивают сверхбыстрое время отклика с частотой обновления до 120 Гц. Задержка ввода, которая может стать решающей для победы или поражения, почти неразличима – около 6 миллисекунд для контента с разрешением 1440 пикселей при частоте 120 Гц и около 13 миллисекунд для контента 4K при 60 Гц. Минимальная задержка ввода телевизоров LG OLED TV, составляющая менее одного кадра без потери качества изображения, делает их лучшими дисплеями для игр.

Более того, последние модели телевизоров LG OLED TV поддерживают различные популярные форматы HDR, которые выводят игровой процесс на новый уровень. Пользователи могут воспроизводить совместимые интерактивные фильмы в динамическом HDR10 или Dolby Vision (до 120 кадров в секунду для контента с разрешением Full HD), используя преимущества спецификаций HDMI

2.1, такие как автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), улучшенный канал возврата аудио (eARC) и переменная частота обновления (VRR).

Чтобы усилить ощущение погружения зрителя в игру или просмотр контента, телевизоры LG OLED TV 2019 поддерживают кинематографические форматы звука, включая Dolby Atmos и революционную технологию звука Dolby TrueHD, которые обеспечивают полноценный звук без потерь. Благодаря использованию лучших аудио- и видеоформатов премиум-класса пользователи могут слышать и видеть контент именно так, как его задумали создатели. Эти модели также включают в себя основанный на глубоком обучении интеллектуальный звук для захватывающего виртуального объемного звучания 5.1.

«Ни для кого не секрет, что телевизоры LG OLED TV востребованы геймерами по всему миру, и мы стремимся оптимизировать для них игровые возможности OLED, – отмечает Сэм Ким, старший вице-президент подразделения по планированию телевизионных продуктов компании Home Entertainment в LG. – Внедряя NVIDIA G-SYNC, мы показываем, что OLED телевизоры пользуются поддержкой ведущего мирового производителя игрового оборудования, и благодаря этому их продукты предстают в наилучшем виде».

«Мы рады включению поддержки G-SYNC Compatible в модели телевизоров LG 2019 OLED и включению поддержки переменной частоты обновления HDMI в наши графические процессоры GeForce RTX 20-й серии, – сказал Мэтт Вьюбблинг (Matt Wuebbling), глава отдела маркетинга GeForce в NVIDIA. – Геймеры будут поражены высокой скоростью реагирования и реалистичностью графики этих телевизоров, когда будут играть в новейшие компьютерные игры с трассировкой лучей в режиме реального времени на базе GeForce».

Поддержка NVIDIA G-SYNC Compatible в телевизорах LG OLED TV 2019 г. станет доступной на некоторых рынках благодаря обновлению прошивки в течение следующих нескольких недель.