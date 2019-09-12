Лукашенко хочет принять в Беларуси Суперкубок УЕФА

Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 19 сентября на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Он пообещал сделать все, чтобы Суперкубок УЕФА прошел на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко поблагодарил УЕФА за помощь футболу в Беларуси – футболу, сообщили в Администрации главы государства. Однако отметил, что Беларусь «никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями». В свою очередь Александер Чеферин заявил, что рад видеть, что в Беларуси спорт получает такую поддержку. «И особенно рад за футбол, конечно. Завтра мы начнем новый этап нашего сотрудничества», - сказал он. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby