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19. 09. 2019

Лукашенко о скандале в гомельской школе: голову бы отвернул щенку

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 19 сентября затронул скандал в гомельской школе № 15, где была уволена, а затем восстановлена его личным указом обматерившая четвероклассника учительница. «Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», - сказал он.

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По его словам, убийства в школе, как в Столбцах, начинаются именно с издевательства над учительницей, сообщили в Администрации главы государства.

"Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя", - описал президент поведение гомельских чиновников.

Александр Лукашенко подчеркнул, что «если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички».
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