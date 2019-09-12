В Минске пройдет Международный фестиваль пианистов-любителей

Впервые в Минске пианисты-любители из разных стран мира (Беларусь, Россия, Франция, Румыния, Литва и др.), представители различных профессий (менеджеры, инженеры, стилисты, врачи…), для которых игра на фортепиано является серьёзным увлечением, но не профессиональной деятельностью, соберутся вместе на праздник фортепианной музыки!

Это музыкальная встреча с концертом, мастер-классами и интеллектуальным квизом. Это возможность знакомства и общения с теми, кто увлекается фортепианной музыкой вне зависимости от профессии и рода деятельности. Это выступления пианистов-любителей – тех, чья профессия не связана с игрой на фортепиано, но кто исполняет на высоком профессиональном уровне!

Если вы играете или когда-то играли на фортепиано, если вы хотите познакомиться с международными трендами любительского музицирования, получить советы и рекомендации, как сочетать разные виды деятельности с исполнительским фортепианным искусством, или просто послушать красивую фортепианную музыку - приглашаем на этот уникальный фестиваль!

Чтобы принять участие в мероприятии – пожалуйста, ознакомьтесь с его программой и условиями участия и пройдите предварительную регистрацию на сайте http://amateurs2019.classicalmusic.by/

19 октября:

- 14:00-16:00 Концерт-открытие “Музыка для души” (в КЗ “Верхний город”) - в программе: шедевры классической фортепианной музыки Мендельсона, Листа, Шопена, Гайдна и других великих композиторов. Исполняют пианисты-любители.

- 17:00-18:30 Мастер-класс “Фортепианно-исполнительское искусство” (в КЗ “Верхний город”) по совершенствованию исполнительских навыков игры на фортепиано: лучшие традиции мирового музыкального искусства и современные инновационных технологий обучения. Ведущая - кандидат искусствоведения доцента Белорусской Государственной Академии Музыки Вероники Сахаровой.

- 19:00-19:30 Экскурсия в Минскую городскую ратушу

- 19:30-21:30 Музыкально-интеллектуальная игра квиз “Классика” (в Минской городской ратуше)

20 октября:

- свободное музицирование пианистов-любителей, встречи и общение, знакомство и обмен опытом (площадки будут уточняться в зависимости от количества желающих)

Подробная программа и условия участия на: www.amateurs2019.classicalmusic.by

Приглашаем присоединиться!