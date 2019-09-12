Белорусский Альфа-Банк вошел в ТОП-10 лучших интернет-банков в СНГ

Белорусский Альфа-Банк попал в ТОП-10 лучших интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа. Рейтинг составили эксперты международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club.

Специалисты проанализировали свыше 150 банков стран СНГ и Кавказа, после чего подготовили рейтинг. Белорусский Альфа-Банк занял в нем первое место среди банков страны и стал седьмым в общем зачете. Эксперты высоко оценили его интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн».

“На белорусском рынке определенный прогресс показывают отдельные банки, в частности, Альфа-Банк”, — сказано в исследовании.

При составлении отчета эксперты анализировали более 100 критериев: функционал стартовых страниц, кредитные и депозитные модули, а также работу службы поддержки. В исследовании выделены ключевые тренды развития интернет-банка: это цифровизация всех процессов, онлайн-регистрация без посещения банка, а также поддержка клиентов в мессенджерах.

Международная ассоциация SME Banking Club объединяет около 400 финансовых экспертов из 25 стран и 120 банков, а также специалистов финтех-компаний. Ее эксперты более 10-ти лет анализируют изменения на рынке и собирают информацию о трендах развития бизнес-банкинга.