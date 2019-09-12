BMW xPLORATION TOUR: невероятное приключение и новый BMW X6

Невероятно, но сразу после дебюта на Франкфуртском автосалоне презентация нового BMW X6 состоялась в Минске! Автомобиль приехал в Беларусь вместе с BMW xPLORATION TOUR — заводским мероприятием, во время которого журналисты и клиенты познакомятся со всей линейкой Х в самых невероятных условиях.

И самое удивительное — впервые в Беларуси автомобиль штурмует горнолыжный склон. Да-да, новый BMW X5 забирается и спускается с самой высокой точки ГСОК «Логойск» — точки, ранее доступной только на эскалаторе.

Новый BMW X6

Открыватель класса купе-кроссоверов, лидер второго поколения — уже в Беларуси, ровно через неделю после дебюта на Франкфуртском автосалоне!

Невероятно, но факт: в специальном шатре в Логойске состоялась презентация новой модели, которая станет хитом в своем сегменте рынка.

Самая запоминающаяся деталь нового поколения Х6 — светящиеся «ноздри» фирменной решетки радиатора. Теперь вы точно не потеряете свою машину среди безликих автомобилей на стоянке: подсветка включается при отпирании центрального замка. Но ее можно включить и принудительно, чтобы она всегда подчеркивала превосходство высоких технологий BMW.

Коротко: факты о новом поколении BMW X6.

— Длина увеличилась на 26 мм (до 4935 мм), а ширина — на 15 мм (2004 мм без учета зеркал). Кроссовер стал ниже на 6 мм (теперь — 1696 мм), вниз сместился и центр тяжести, это позитивно сказалось на управляемости. Колесная база выросла с 2933 до 2975 мм. Автомобиль стал просторнее! Объем багажника не изменился и составляет 580 литров.

— Площадь стеклянной крыши увеличена на 83%, это усиливает ощущение простора и слияния с природой.

— Для задних пассажиров доступны дисплеи развлекательной системы, в комплектацию входят подстаканники с режимами подогрева и охлаждения, а также стеклянные элементы салона с внутренней подсветкой. Интерьер Х6 поразит вас роскошью и качеством материалов!

— В дополнение к стандартным светодиодным фарам можно заказать лазерно-люминофорное освещение, что сделает поездку максимально безопасной.

— Медиасистема OS 7.0 получила функцию дистанционного обновления

— BMW X6 построена на платформе CLAR с двухрычажной передней подвеской спереди и многорычажкой сзади. Базовая подвеска — с пружинами и адаптивными амортизаторами, под заказ устанавливается пневмоподвеска всех четырех колес (дорожный просвет регулируется в диапазоне 80 мм). У автомобилей предыдущего поколения пневмобаллоны были доступны только для задней оси. Также Х6 оснащается механизмом подруливания задних колес и активным задним стабилизатором.

— Модель доступна в нескольких версиях. Пакет M Sport включает внешний обвес, декор салона, перенастроенную М-подвеску, особую выпускную систему и электронно-управляемый задний дифференциал. Также предусмотрен и внедорожный набор xOffroad: усиленная защита днища, блокировка заднего дифференциала, пневмоподвеска и несколько режимов работы ездовой электроники. Отдельно можно заказать обвес xLine с накладками на порогах и внедорожными бамперами.

— Покупатель может выбирать из четырех модификаций. Базовая версия xDrive30d имеет трехлитровый шестицилиндровый дизель мощностью 265 л. с. Далее — бензиновый вариант xDrive40i (3,0 л, 340 л. с.) и дизельный M50d, у которого трехлитровый двигатель с четырьмя турбокомпрессорами выдает 400 л. с. И на вершине гаммы — бесподобный BMW X6 M50i с бензиновым битурбомотором V8 4.4 (530 л. с.) — такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с, всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M!

— Оснащение электронными ассистентами, как всегда, на высоте. Это автопилот, который может удерживать машину в полосе, совершать обгоны с разрешения водителя и сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля. Стандартный автопарковщик дополнен ассистентом движения задним ходом, который всегда запоминает последние 50 пройденных метров и готов в любой момент воспроизвести этот путь в обратной последовательности.

Новый BMW X6 — это квинтэссенция инженерной мысли концерна BMW, и эта модель уже в Минске!

BMW xPLORATION TOUR

Уникальное мероприятие, позволяющее досконально исследовать «X-хромосому» моделей BMW. Клиенты компании смогли изучить автомобили в самых разных условиях, от городского и загородного вождения до экстремальных заездов на горнолыжную трассу на новом BMW X5!

xDRIVE ИННОВАЦИИ

Невероятные возможности электронных систем и ассистентов раскрылись при знакомстве с BMW X7 на извилистых и живописных трассах Логойска. Клиенты смогли почувствовать, как работает уникальный автопилот BMW и другие технологические инновации концерна.

xDRIVE-ВОЗМОЖНОСТИ

Под чутким руководством сертифицированных инструкторов BMW клиенты узнали, что такое настоящий драйв — ощутили превосходную динамику и управляемость X-моделей на специально оборудованной трассе.

xDRIVE-ТЕХНОЛОГИИ

xDRIVE — это фирменная интеллектуальная система полного привода BMW. Она за миллисекунды реагирует на изменение погодных и дорожных условий. Клиенты испытали все ее невероятные возможности: впервые в истории Беларуси автомобиль прошел горнолыжную трассу на четырех колесах, спустившись с самой высокой горы в горнолыжном центре «Логойск».

Каждый участник закрытого тест-драйва познакомился со всей линейкой X-моделей BMW: компактным X1, универсальным X3, внушительным X5 и выдающимся X7.

22 сентября после завершения тест-драйва все гости встретятся на площадке BMW xDRIVE, чтобы поделиться эмоциями и впечатлениями в кругу единомышленников.

BMW xPLORATION TOUR. Это было незабываемо! Как и новый BMW X6.