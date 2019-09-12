HUAWEI представляет умные часы HUAWEI WATCH GT 2 с новыми функциями для спорта

Компания HUAWEI представила две версии умных часов нового поколения HUAWEI WATCH GT 2 с корпусом 46мм и 42мм, построенные на базе процессора собственной разработки Kirin A1. Часы поступят в продажу в октябре по цене от 249 € для серии WATCH GT 2 с дисплеем 46 мм и 229 € для серии WATCH GT 42 мм.

Они обладают обширным функционалом и длительным временем автономной работы. Кроме того, часы стали первым носимым устройством HUAWEI, получившим объёмное 3D стекло, которое визуально увеличивает дисплей. В новых смарт-часах появились дополнительные режимы спортивных тренировок, расширенный набор программ и функция ответа на звонки через Bluetooth и проигрывания музыки. Умные часы отслеживают физическую активность и измеряют пульс во время тренировок, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

Высокоэффективный процессор Kirin A1

Предыдущее поколение умных часов HUAWEI WATCH GT были популярны благодаря длительному сроку автономной работы. Для новой модели инженеры значительно увеличили время работы и снизить энергопотребление до 10нА/МГц, что втрое меньше среднего значения в существующих носимых устройствах.

Модели WATCH GT 2 с дисплеем 46 мм могут работать без подзарядки до двух недель при стандартном использовании – мониторинге пульса и сна, оповещения о звонках и сообщениях, до 30 минут звонков через Bluetooth и проигрывания музыки, до 90 минут спортивных тренировок еженедельно. HUAWEI WATCH GT 2 с дисплеем 42 мм при обычном сценарии работают без подзарядки до одной недели. Также увеличено время автономной работы в спортивных режимах с GPS-трекингом: модель с экраном 46 мм работает до 30 часов, с экраном 42 мм — до 15 часов.

3D-стекло

Безрамочный дисплей HUAWEI WATCH GT 2 оборудован качественным 3D-стеклом, полностью покрывающим циферблат. В 46-миллиметровой версии, чтобы создать изогнутую поверхность циферблата со скошенной кромкой, применяют технологии обработки драгоценных камней, а вогнутые грани вырезают индивидуально на каждом стекле. Изогнутый циферблат 42-миллиметровой версии также проходит несколько этапов обработки, а толщина ее корпуса, украшенного тонкой металлической рамкой, всего 9,4 мм.

Модели серии 46 мм оснащены высокоточным сенсорным AMOLED HD-экраном с диаметром 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей. AMOLED дисплей обеспечивает более широкую цветовую палитру и высокий контраст изображения.

Режимы для профессионального мониторинга спортивных тренировок.

Часы WATCH GT 2 с корпусом 46 мм могут подключаться к смартфонам HUAWEI по Bluetooth и принимать звонки в 150 метрах от подключённого смартфона. Часы оснащены телефонной книгой.

В режиме тренировок они поддерживают 8 видов физической активности на открытом воздухе (бег, ходьба, подъем в горы, бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, плавание в открытой воде и триатлон) и 7 видов тренировок в помещении (ходьба, бег, велотренажер, плавание в бассейне, свободные тренировки, занятия на эллиптическом и гребном тренажёрах). Для каждого из этих 15 видов спорта они обеспечивают всесторонний мониторинг и сбор данных примерно по 190 параметрам. Память устройства способна вмещать до 500 треков в формате mp3.

Комплексный подход к здоровому образу жизни и хорошему самочувствию

Благодаря мониторингу сердечного ритма часы HUAWEI WATCH GT 2 помогают отслеживать проявления брадикардии и сердечной недостаточности. При отключённом спортивном режиме они оповещают пользователя, если частота сердечных сокращений падает ниже 50 или подскакивает выше 100 ударов в минуту на более, чем 10 минут. Подробно увидеть изменения пульса за день и наблюдать его текущие значения можно в приложениях HUAWEI Health.

Технология HUAWEI TruSleep™ 2.0 отслеживает качество сна. Часы с высокой точностью выявляют проблемы сна и предлагают подробные отчёты и рекомендации для их устранения.

А технология TruRelax™ помогает снизить стресс, собирая информацию об изменениях сердечного ритма и рассчитывая уровень стресса. Технология напоминает о необходимости разминки при длительном отсутствии физической активности. Оповещение можно отключить. Также можно подсчитать число шагов за день, потраченные калории. Таким образом, часы HUAWEI WATCH GT 2 дают исчерпывающую информацию о физическом состоянии, помогая развивать полезные привычки и поддерживать здоровый и активный образ жизни.