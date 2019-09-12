HUAWEI представляет серию смартфонов HUAWEI Mate 30

Компания HUAWEI представила смартфоны серии HUAWEI Mate 30 на презентации в Мюнхене. Являясь первыми в мире 5G смартфонами второго поколения, устройства серии устанавливают новые стандарты от эстетического дизайна до аппаратных компонентов и программных решений.

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Дисплей OLED HUAWEI Horizon Display обеспечивает эффект полного погружения при просмотре видео, а процессор демонстрирует высокую производительность и энергоэффективность. Основная камера HUAWEI Mate 30, состоящая из четырёх фотомодулей, включает сверхчувствительную кинокамеру. Новый интерфейс обеспечивает комфорт и высокую производительность для повседневных задач, а мощная батарея и технология быстрой зарядки позволяют полноценно использовать смартфон долгое время.

Футуристический дизайн

Новая серия смартфонов HUAWEI Mate 30 унаследовала эстетику футуристического дизайна от смартфонов HUAWEI Mate 20. Благодаря дисплею HUAWEI Horizon Display с изогнутыми под углом 88° краями и миниатюрному вырезу под фронтальную камеру смартфоны обеспечивают визуальный комфорт и новые впечатления от видеоигр и просмотра фильмов в высоком качестве.

Серия HUAWEI Mate 30 Pro впервые представляет интуитивную функцию сенсорного управления Side-touch Interaction, которая заменяет физические кнопки управления громкостью на виртуальные клавиши. Можно изменять положение этих клавиш, располагая их на обеих сторонах устройства. Технология распознавания лиц HUAWEI 3D Face Unlock вместе со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев обеспечивает высокий уровень защиты и удобства в использовании.

Новая конструкция основной камеры представляет собой кольцо, окружённое блестящим металлическим «ореолом».

Модель HUAWEI Mate 30 Pro также получила технологию HUAWEI Acoustic Display для воспроизведения аудио через дисплей.

Новый уровень производительности

Серия смартфонов HUAWEI Mate 30 построена на базе Kirin 990 — самого передового процессора для мобильных устройств, обеспечивающего высочайшую производительность и эффективность.

Чипсет HUAWEI Kirin 990 5G поддерживает работу в сетях 2G/3G/4G/5G в автономном и неавтономном режимах, а также технологии Dual SIM, Dual Standby и полночастотные диапазоны FDD/TDD, гарантируя быстрое переключение в мобильных сетях. Смартфоны HUAWEI Mate 30 оптимизированы для максимальной производительности работы операционной системы. Являясь первым в мире 5G смартфоном второго поколения, модель HUAWEI Mate 30 Pro 5G получила 14 антенн для 5G сетей, что гарантирует мгновенное подключение и высокую скорость связи.

Для непрерывной работы весь день HUAWEI Mate 30 получил мощную батарею ёмкостью 4200 мА‧ч, а топовая модель HUAWEI Mate 30 Pro — 4500 мА‧ч. Технология HUAWEI SuperCharge обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Мощность беспроводной зарядки составляет 27 Вт, проводной — 40 Вт. Экономное потребление энергии, возможность быстрой проводной или беспроводной зарядки как от стационарной, так и от автомобильной электросети или внешнего аккумулятора гарантируют полноценную функциональность и высокую производительность целый день при различных сценариях использования.

Смартфоны HUAWEI Mate 30 также поддерживают усовершенствованную функцию обратной зарядки, позволяющую подзаряжать другие гаджеты от смартфона.

Безупречные фото и видео со сверхчувствительной кинокамерой

Смартфон HUAWEI Mate 30 получил тройной фотомодуль, в состав которого входит сверхчувствительная 40МП камера, 16 МП широкоугольная камера и 8 МП камера с телеобъективом. Благодаря процессу обработки изображений ISP 5.0 смартфоны HUAWEI Mate 30 гарантируют яркие и реалистичные снимки в самых разных условиях.

Основная камера HUAWEI Mate 30 Pro состоит из четырёх модулей, среди которых 40МП кинокамера Cine Camera, сверхчувствительная 40МП камера, 8МП камера с телеобъективом и 3D-камера.

Высокочувствительная кинокамера (Super Sensing Cine Camera) способна делать снимки, сравнимые по качеству с фотографиями профессиональных зеркальных фотоаппаратов. Она имеет сенсор большой площади с диагональю 1/1,54 дюйма с высокой максимальной чувствительностью ISO 51200 и позволяет снимать видео с расширенным динамическим диапазоном в формате 4K/60 кадров в секунду, а также замедленные ролики с частотой 7680 кадров в секунду. Камера поддерживает также съёмку time-laps в формате 4K при низкой освещенности. Модель HUAWEI Mate 30 Pro способна применять эффект «боке» прямо во время записи, позволяя получать кадры профессионального уровня. Вторая камера двухкамерной системы оснащена сенсором с диагональю 1/1,7 дюйма HUAWEI SuperSensing, который захватывает на 40% больше света по сравнению с традиционными решениями, позволяя уверенно снимать при низкой освещённости с впечатляющей чувствительностью до ISO409600, что делает ее лучшей мобильной фотокамерой для съёмки при слабом освещении.

Наконец, 8МП камера с телеобъективом обеспечивает 3-кратное оптическое, 5-кратное гибридное и 30-кратное цифровое приближение. Оптический стабилизатор изображения вместе с интеллектуальной программной стабилизацией и считыванием глубины объекта удачно дополняют систему. Фронтальная 3D-камера с функцией считывания глубины объектов отвечает за наложение эффекта «боке» на автопортреты и гарантирует реалистичность за счёт точного измерения глубины сцены.

Быстрее, безопаснее и увлекательнее

Смартфоны HUAWEI Mate 30 получили ряд инновационных функций и технологий, повышающих удобство взаимодействия с устройством, среди которых:

Операционная система EMUI 10 , получившая современный дизайн и функцию Always - On - Display для отображения уведомлений и часов в режиме ожидания с возможностью настроить изменение цвета экрана блокировки в течение дня;

, получившая современный дизайн и функцию с возможностью настроить изменение цвета экрана блокировки в течение дня; Ночной режим, повышающий удобство чтения и улучшающий внешний вид экрана вечером;

повышающий удобство чтения и улучшающий внешний вид экрана вечером; Интуитивные виртуальные боковые клавиши, которые можно переносить на левую или правую сторону смартфона, позволяют адаптировать их под изменение громкости, управление в играх или фотосъёмку;

которые можно переносить на левую или правую сторону смартфона, позволяют адаптировать их под изменение громкости, управление в играх или фотосъёмку; Интеллектуальное управление жестами для бесконтактного взаимодействия с устройством, которое совместно с функцией интеллектуального автоповорота экрана и режимом AI Private View заметно повышают комфорт использования смартфона;

для бесконтактного взаимодействия с устройством, которое совместно с функцией интеллектуального автоповорота экрана и режимом AI Private View заметно повышают комфорт использования смартфона; Функция HiCar для совместимости смартфона с мультимедийными центрами автомобилей;

для совместимости смартфона с мультимедийными центрами автомобилей; Многоэкранный режим, позволяющий передавать данные и управлять контентом одновременно на нескольких экранах устройств HUAWEI.

позволяющий передавать данные и управлять контентом одновременно на нескольких экранах устройств HUAWEI. Технология распознавания лиц HUAWEI 3D Face Unlock и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, обеспечивающие высочайший уровень защиты личных данных (на HUAWEI Mate 30 Pro);

Смартфоны HUAWEI Mate 30 Pro с диагональю экрана 6,53 дюйма и HUAWEI Mate 30 с диагональю 6,62 дюйма появятся в нескольких цветовых решениях: изумрудно-зеленый, космический серебристый, космический фиолетовый, черный, а также зеленый и оранжевый с покрытием из искусственной кожи.

Модель Версия Цена (включая налоги) HUAWEI Mate 30 Pro (5G) 8GB RAM + 256GB ROM 1199 евро HUAWEI Mate 30 Pro 8GB RAM + 256GB ROM 1099 евро HUAWEI Mate 30 8GB RAM + 128GB ROM 799 евро