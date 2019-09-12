В Беларуси похолодает, но потом вновь потеплеет

В пятницу, 20 сентября, в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +7..+13°C.

По данным Белгидромета, сегодня в Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +8..+10°C, вечером +6..+8°C.

21 сентября ночью погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки до 0..-3°С, максимальная днем от +7°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу республики.

22 сентября восточная часть страны останется в зоне атмосферного фронта, в западной части погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами, в основном по северо-восточной половине республики, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +10..+17°С, по юго-западу +18..+20°С.