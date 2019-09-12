После инцидента в Гомеле в минских школах запрещают телефоны

После инцидента в гомельской школе, где скандал между учителем и учеником был записан на камеру телефона, в минских школах начали запрещать телефоны. В некоторых школах под подпись учеников обязывают телефон в начале дня классному руководителю.

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Такое происходит сразу в нескольких школах, сообщает TUT.by.

В Министерстве образования рассказали, что телефоны были запрещены еще в марте, но «не все исполняют приказ, не выполняют требования».

При этом каждое учебное учреждение самостоятельно определяет, каким образом у детей будут забирать мобильные телефоны.