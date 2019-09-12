Лента RSS
Подписаться на ленту
20 сентября 2019, пятница, 09:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
20. 09. 2019

После инцидента в Гомеле в минских школах запрещают телефоны

После инцидента в гомельской школе, где скандал между учителем и учеником был записан на камеру телефона, в минских школах начали запрещать телефоны. В некоторых школах под подпись учеников обязывают телефон в начале дня классному руководителю.

смотрите также Милиция занялась конфликтом в гомельской школе

Такое происходит сразу в нескольких школах, сообщает TUT.by.

В Министерстве образования рассказали, что телефоны были запрещены еще в марте, но «не все исполняют приказ, не выполняют требования».

При этом каждое учебное учреждение самостоятельно определяет, каким образом у детей будут забирать мобильные телефоны.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.