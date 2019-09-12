Лукашенко упростил въезд иностранцев в пограничную зону

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 351, которым освободил иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающие не в Беларуси, от уплаты пошлины за выдачу пропусков на право въезда, пребывания и передвижения в пограничной зоне. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Такая мера должна значительно упростить нахождение иностранцев в пограничной зоне, создать дополнительные условия для вовлечения этих земель в хозяйственный оборот и повысить привлекательность туристических объектов.

Кроме того, уточнена компетенция Госпогранкомитета по пропуску через границу физлиц в связи с передачей ряда функций таможенным органам.