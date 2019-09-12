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20. 09. 2019

Лукашенко уволил гомельских чиновников и предупредил минских

Источник фото: Президент Беларуси

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым привлек к ответственности ряд должностных лиц после скандала в средней школе № 15 Гомеля. Так, строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко.

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Министра образования Игоря Карпенко предупредили о неполном служебном соответствии, сообщили в Администрации главы государства.

Также поручено объявить выговор зампредседателя Гомельского облсипоклома В.Привалову, зампредседателя Гомельского горисполкома В.Атаманчуку и главе администрации Новобелицкого района города С.Казачку.

Кроме того, должны быть уволены в связи с переводом на другую работу начальник главного управления образования Гомельского облисполкома С.Порошин, начальник управления образования Гомельского горисполомкома Л.Крилистенко, замглавы Новобелицкого района Е.Коп, начальник отдела образования, спорта и туризма Новобелицкого района А.Деменчук, главный специалист отдела образования, спорта и туризма Новобелицкого района Е.Шарамов, директор школы № 15 М.Черненко.

Также поручено привлечь к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, виновных в ненадлежащей работе школ и восстановить на работе уволенную учительницу Людмилу Четверткову.
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