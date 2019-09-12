Минский полумарафон показал, что бег – важная часть корпоративной культуры

Девиз полумарафона 2019 года – «Бежим вместе» – отражает не только обширную географию участников, но и большое количество корпоративных команд-участников. Организаторов Минского полумарафона радует, что понятия «спорт», «здоровый образ жизни» и «командообразование» становятся неразделимыми.

Бег сейчас в моде, он стал одним из самых популярных видов корпоративного спорта, важным инструментом тимбилдинга и мотивации сотрудников.

Участие сотрудников компании в полумарафоне – это не только вызов себе, но и сплочение коллектива на совместных тренировках и перед общей целью. Спорт дисциплинирует, поднимает настроение и работоспособность. Человек влюбляется в бег и продолжает ставить себе новые цели.

«С каждым годом на Минском полумарафоне растет число корпоративных команд и растут сами команды. Хочется отметить уровень подготовки команд. Благодаря хорошим тренерам, тщательно проработанным планам тренировок, питания и восстановления, команды показали отличные результаты. Полумарафон становится социальным проектом, к которому может приобщиться каждый», – отметила заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич.

По итогам регистрации Белорусская федерация легкой атлетики определили ТОП 10 самых многочисленных команд Минского полумарафона 2019 среди белорусских компаний. Приятно осознавать, что эти организации широко известны в нашей стране:

Минздрав – 349 участников.

ОАО «Беларуськалий» – 260 участников.

ООО «Автоидея» – 251 участников.

Microlife – 213 участников.

Банк «Дабрабыт» – 153 участников.

NewborRun (А-100 Девелопмент) – 138 участников.

ЕПАМ – 133 участников.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – 121 участников.

Unicef_team – 108 участников.

ITechArtt – 107 участников.

Вот что рассказали о своем участии в полумарафоне 2019 представители некоторых команд, вошедших в ТОП 10:

«Команда швейцарской компании Microlife приняла участие в Минском полумарафоне в третий раз. И, если три года назад наша сборная насчитывала не более 20 человек, то в этом году к нам присоединилось 213 друзей бренда со всей Беларуси! Мы очень рады, что таким образом популяризируется идея здорового образа жизни. Миссия Microlife – вдохновлять каждого управлять своим здоровьем. Приятно реализовывать эту философию бренда не только через создание полезной и точной медицинской техники, но и непосредственным участием «здесь и сейчас» в жизни города и его событиях», - прокомментировала представитель бренда Microlife Анна Акулич.

«Мы создаем все условия для того, чтобы не только сотрудники Группы компаний «А-100 Девелопмент», но и жители «Новой Боровой» поддерживали здоровый образ жизни. Очень важно мотивировать людей и давать возможность себя реализовать. Для подготовки к Минскому полумарафону было создано беговое сообщество как для приверженцев здорового образа жизни, так и для тех, кто готов сделать самый первый шаг. Второй год подряд наш проект NewborRun — это не только бег, а сообщество свободных и неравнодушных людей, нацеленных на результат. Это среда, в которой хочется развиваться, достигать целей, становиться лучше и менять мир вокруг себя. Если в прошлом году в сообщество пришло около 50 человек, то в этом году к нам присоединилось почти 200 участников. Дальше – больше! Больше спорта, больше драйва, больше участников!» – поделилась руководитель управления маркетинга Группы компаний «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.