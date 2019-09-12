Кастинг на детские главные роли в новогоднем шоу «Щелкунчик»

29 сентября 2019 года с 10:00 до 17:00 на сцене Камерного драматического театра по адресу ул. Фрунзе 5, будет проходить кастинг для детей в основной состав новогоднего шоу «Щелкунчик» и в основной состав продюсерского центра «Талант Групп» (на бюджетной основе).

Новогоднее шоу «Щелкунчик» - это не просто сказка о волшебном мире добра и зла, которая не оставляет равнодушным никого на протяжении уже долгих лет, это также уникальная возможность для детей и подростков, воплотить свою мечту - оказаться на большой сцене, став частью профессионального творческого мира, перенимая опыт и принимая поддержку именитых артистов.

Премьера новогоднего шоу «Щелкунчик» на основе произведения известного сказочника Э.Т.А.Гофмана состоится 21 декабря 2019 года в 12:00 на сцене ДК МАЗ.

В шоу примут участие более 150 талантливых детей и более 20 профессиональных актеров со всей нашей республики. По 27 декабря состоится 8 показов. Режиссер шоу Наталия Башева сохраняет классический сюжет сказки, поэтому Мари, Щелкунчик, солдатики и армия Мышиного короля снова оживут в преддверие Нового Года. После каждого шоу зрителей ждет Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки у новогодней елки.