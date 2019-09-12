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20. 09. 2019

ЕС вынес на рассмотрение документ о дешевых визах для Беларуси

Источник фото: Sputnik

Еврокомиссия вынесла проект документа об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Европейский совет, после чего решение должен принять Совет ЕС. После этого соглашение смогут подписать Минск и Брюссель.

Документ снижает стоимость виз до 35 евро, а срок принятие решения о выдаче визы - до 10 дней.

Также «шенген» будет бесплатным для детей до 12 лет, школьников, студентов, сопровождающих их педагогов и исследователей для поездок в учебных, образовательных или исследовательских целях; представителей некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет для участия в  семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях от некоммерческих организаций.
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