ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ: Концерт, посвященный 20-летию группы

Короли Пивного фолка, ангелы фольклорного ада, берсерки пивной пены приглашают Минск присоединиться к кругу Братьев Во Хмелю!

25 октября 2019 года стены столичного клуба "Брюгге" содрогнутся от децибел позитивной танцевальной энергетики фолк-метал андеграунда! Самый неординарный и ни на кого не похожий рок-бэнд СНГ ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ посетит Минск в рамках юбилейного тура, посвящённого своему 20-летию!

Фолк-рок-мир был бы другим, если бы не питерские Тролли, стоявшие у самых истоков танцевального фолк-метала. Именно они изобрели стиль "пивной фолк", энергичную и позитивную хмельную музыку, несущую в себе заряд позитива и пьянящих сил! Нестареющие ТГЕ уверенно несут своё творчество в мир вот уже два десятка лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов. Присоединяйся и ты, друг!

Открытие дверей в 17.00 25 октября 2019 года!

Помимо выступления легендарной команды, гостей мероприятия ожидают рынок ремесленников, мастер-классы по танцам и множество других сюрпризов!

Справки по тел. (029) 310-46-20

Подробности: https://vk.com/trollyminsk

Билеты: https://bezkassira.by/trollgnyotelvminske-6988/