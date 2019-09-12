Начали с «Нулявуда»: белорусскоязычной премьерой Джеймса Франко открылся новый проект по озвучке мирового кино «Тутэйшын Студыя»

С показа «Нулявуда» Джеймса Франко 19 сентября начался новый проект видеосервиса VOKA и сети кинотеатров Silver Screen Cinemas по озвучке «Тутэйшын Студыя». Он создан для того, чтобы можно было посмотреть знаковые премьеры мирового кино в качественном переводе и на родном языке одновременно с их прокатом в других странах.

В ближайших планах «Тутэйшын Студыі» – показывать последние новинки до двух раз в месяц в кинотеатрах VOKA CINEMA и Silver Screen. Первым там представили зрителям фильм Джеймса Франко Zeroville, который после адаптации назвали «Нулявудам». Его белорусскоязычную версию «Тутэйшын Студыя» выпустила в день официальной премьеры фильма в нашей стране.

События начинаются в 1969 году: студент-семинарист по прозвищу Пастор приезжает в Голливуд, имея только сильное желание работать в кино и эффектную татуировку Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифта на бритой голове. В это время в Стране Грез приходят в упадок легендарные киностудии. Их дорогие блокбастеры вроде «Клеопатры» не делают кассу, а дешевые эксперименты новых режиссеров собирают полные залы – рождается Новый Голливуд. Пастор устраивается на съемочную площадку декоратором, постепенно осваивает монтаж – и в итоге выходит на красную дорожку в Венеции, чтобы получить награду. Только история заканчивается совсем не хэппи-эндом.

Отсылки к культовым картинам того времени, профессиональный жаргон, шутки, нецензурная лексика (а фильм с пометкой 18+) – все это осталось и в белорусском переводе, чтобы зрители могли получить удовольствие от просмотра. Такие особенности каждого фильма обязательно будут сохранятся при подготовке дубляжа для всех премьер «Тутэйшын Студыі», чтобы белорусы хохотали или плакали в тех же самых моментах, что и люди в стране, где кино было создано.

Для озвучки фильмов будут приглашать известных артистов белорусских театров, музыкантов и телеведущих. Голоса в «Нулявудзе», в частности, принадлежат Андрею Милюхину, Светлане Тимохиной, Кристине Дробыш, Олегу Гарбузу, Татьяне Ружавской, а также Александру Помидорову, Светлане Залесской-Бень, Илье Черепко, Дяде Ване и Владимиру Богдану.

«Одним из приоритетных направлений в работе VOKA является создание качественного и популярного белорусскоязычного контента, ведь с каждым годом потребность нашей аудитории в нем ощущается все больше. Язык живет и развивается, когда взаимодействует с другими. Поэтому сейчас, когда кроме онлайн-видеосервиса у нас есть еще и зал VOKA CINEMA, нам кажется естественным показывать там то же, что идет во многих других кинотеатрах. «Вместе со всем миром по-нашему» – такой слоган нашего проекта, потому что мы убеждены, что каждый получит большое удовольствие от просмотра нового фильма в точном переводе и удачной озвучке именно на родном языке»,– отметил заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1 Антон Бладик.

Белорусскоязычный дубляж фильма записывается в формате 5.1, то есть одновременно с пяти направлений, поэтому зрителю в зале кажется, что кто-то говорит где-то рядом с ним, и это только усиливает для него эффект присутствия.

«Цель Silver Screen – в создании особенного пространства, где зритель может получить новый опыт и испытать незабываемые эмоции. Отсюда – и использование новейших технологий, и удобные кресла, и, пожалуй, лучший объемный звук. Но у нас, безусловно, есть амбициозные планы заниматься не только прокатом кино, а и создавать новый контент для нашего зрителя самостоятельно. Мы же белорусская компания и прежде всего эксперты в том, как ведет себя наша аудитория. Слишком рано мечтать о собственной киностудии, но студия озвучки на данном этапе – как раз то, что нужно! Мы хотим работать над качественным продуктом, который будет настолько привлекательным, что на него станут ходить даже те, кто мало пользуется белорусским языком в повседневной жизни. И для этого есть все предпосылки – команда, которая горит своим делом, прекрасные технические ресурсы. Мы настроены с каждым новым фильмом улучшать качество перевода и озвучки. Кто знает – возможно, придет момент, когда зритель будет выбирать именно белорусскую озвучку из того, что предлагают кинотеатры», – прокомментировала директор по маркетингу сети мультикомплексов Silver Screen Елена Живоглод.

Проектом «Тутэйшын Студыя» видеосервис VOKA продолжает начатую несколько лет назад деятельность по локализации кино для отечественного рынка и его переводу на белорусский язык. Для онлайн-просмотров были созданы разделы «CINEVOKA – кіно па-беларуску» и «CINEVOKA. Серыялы Amediateka», для которых уже переведено и озвучено больше 70 фильмов и сериалов – в том числе и культовые «Игра престолов», «Секс в большом городе», «Чернобыль». Сейчас же качественные зарубежные картины можно будет посмотреть не только по-белорусски, но еще и на большом экране и в одно время со всем миром.