Банк ВТБ (Беларусь) окажет помощь детским больницам и школам-интернатам в 8 городах страны

Общий объем помощи, направленной на создание и укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, медикаментов, учебных и дидактических пособий, строительных материалов и хозяйственных нужд составит 110 000 белорусских рублей. Средства для приобретения необходимого оборудования и медикаментов будут направлены учреждениям здравоохранения и образования в Белыничах, Бресте, д.Василишки, Городке, Гродно, Гомеле, Пинске и Сенно.

«Мы первыми из дочерних банков группы ВТБ присоединились к корпоративной благотворительной программе «Мир без слез» и в 2018 году отметили десятилетие проекта. Его цель - поддержка учреждений детского здравоохранения и образования, детей-сирот и детей с особенностями психофизического развития. Положительные эмоции также необходимы для выздоровления, поэтому кроме непосредственного перечисления средств, банк организовывает учебные, развивающие и развлекательные мероприятия с выступлениями аниматоров», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

За время проведения программы банк ВТБ (Беларусь) оказал финансовую поддержку медицинским учреждениям, детским домам и специализированным центрам в 25 городах республики.